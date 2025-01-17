Население Китая сократилось на 1,39 млн человек

В 2024 году население Китая сократилось третий год подряд. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным Национального бюро статистики, общее число жителей Китая сократилось на 1,39 млн человек — до 1,408 млрд по сравнению с 1,409 млрд в 2023 году.

Эти данные вызывают опасения у экспертов. Они отмечают, что вторая по величине экономика мира будет испытывать трудности в связи с сокращением числа работников и потребителей. Растущие расходы на уход за престарелыми и пенсионные пособия, вероятно, также создадут дополнительную нагрузку на и без того обремененные долгами местные органы власти.

В 2024 году число рождений в Китае составило 9,54 млн (9,02 млн в 2023 году), а число смертей — 10,93 млн (11,1 млн в 2023 году). Уровень рождаемости в Китае снижается уже несколько десятилетий в результате политики одного ребенка, которую Китай проводил с 1979 года, а также стремительной урбанизации.