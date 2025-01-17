Лесные пожары привели к рекордному скачку глобального уровня выбросов CO2

Лесные пожары, полыхавшие по всему миру в 2024 году, способствовали рекордному скачку уровня CO2 (углекислого газа) в атмосфере. Об этом сообщает The Guardian.

Уровень CO2 в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях подскочил на 3,6 ppm — до 427 ppm. Это намного выше уровня в 280 ppm, который был до того, как крупномасштабное сжигание ископаемого топлива спровоцировало климатический кризис.

Резкий рост был вызван сжиганием лесов в дополнение к продолжающимся выбросам от угля, нефти и газа. Климатический цикл Эль-НиньоЭль-Ниньо — это естественное потепление температуры поверхности моря в восточной части Тихого океана. Оно наблюдалось с июня 2023-го по май 2024 года. В это время более высокие температуры поверхности моря добавляли больше тепла в атмосферу. тоже внес свой вклад, обеспечив более жаркие и сухие условия в тропиках.

Средняя глобальная температура также установила новый рекорд в 2024 году, усугубив экстремальную жару, штормы и наводнения, от которых страдают миллиарды людей. Планета впервые преодолела отметку в 1,5 градуса.