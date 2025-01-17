Вышел трейлер «Победы или поражения» ― первого оригинального мультсериала Pixar

На ютуб-канале Pixar появился трейлер мультсериала «Победа или поражение». Первое оригинальное телешоу компании стартует на Disney+ 19 февраля. В первом сезоне будет восемь эпизодов.
Сериал расскажет о школьниках, готовящихся к чемпионату по софтболу, и их родителях, которым тоже приходится нелегко. Каждый эпизод сфокусируется на точке зрения отдельного персонажа, включая детей, их родителей и спортивного судью.
Создателями выступили Кэрри Хобсон («Элементарно») и Майкл Йейтс («Душа»). Героев озвучили Уилл Форте, Роза Салазар и Риа Сихорн.
Для Pixar это первый оригинальный сериал и второй многосерийный проект после «Студии сновидений» — спин-оффа «Головоломки».