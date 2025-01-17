Кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» продлили на второй сезон

Food Network продлил на второй сезон кулинарное шоу «Harry Potter: Wizards of Baking» («Гарри Поттер: Волшебники выпечки»). Об этом сообщает Deadline.
Премьера шоу состоялась в ноябре и принесла кабельной сети Warner Bros. Discovery высокие рейтинги. «Harry Potter: Wizards of Baking» заняло первое место среди неновостных и неспортивных шоу по вечерам в четверг среди аудитории в возрасте 25–54 лет.
По данным Warner Bros. Discovery, шоу собрало у экранов более 16,4 млн зрителей. Его ведущими были Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие Фреда и Джорджа Уизли в фильмах о Гарри Поттере.
Съемки проходили на студии Warner Bros. Studios Leavesden, где снимались фильмы о Гарри Поттере, поэтому пекари и кондитеры получили доступ к настоящим съемочным площадкам. Они посетили Большой зал школы чародейства и волшебства Хогвартс, Платформу 9¾, банк волшебников «Гринготтс» и «Нору».
Еще в шестисерийном проекте участвовали специальные гости. Среди них — Уорвик Дэвис (Крюкохват), Эванна Линч (Полумна) и Бонни Райт (Джинни).