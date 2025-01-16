СМИ: пожары в Лос-Анджелесе уничтожили коллекцию картин сына Джо Байдена

Коллекцию живописи сына президента США Джо Байдена полностью уничтожили пожары в Лос-Анджелесе. Об этом написал New York Post.

Около 200 полотен погибли в огне — все они находились в доме адвоката Кевина Морриса, который работает на Хантера Байдена, заявило издание. Стоимость картин, как утверждает источник СМИ, составляла «миллионы долларов».

Моррис не подтвердил информацию об утрате коллекции. «Еще одна неправдивая история о Хантере Байдене», — отметил юрист. Тем не менее дом Морриса действительно пострадал от пожаров.

Дом самого Хантера в Малибу избежал разрушения. В нем также могут находиться многие картины Байдена-младшего, чьи работы выставлялись в различных галереях Лос-Анджелеса и Нью-Йорка в последние годы.

Галерист Жорж Бержес, сотрудничавший с Хантером, признался, что с прошлого года не общается с сыном президента. «Я не знаю, что с его произведениями искусства. У меня в галерее есть несколько его работ на холсте, несколько металлических изделий», — добавил он.

По словам Бержеса, средняя цена за полотно художника-самоучки Байдена составляет около 85 тысяч долларов. Однако некоторые работы оцениваются в полмиллиона долларов, отметил New York Post.