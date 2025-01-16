Джоэл МакХейл сыграет мужа Сидни Прескотт в «Крике-7»

Актерский состав слешера «Крик-7» пополнится американским комиком Джоэлом МакХейлом, известным по сериалам «Сообщество» и «Медведь». Об этом сообщил Deadline.

МакХейл сыграет мужа главной героини фильма Сидни Прескотт, роль которой исполняет Нив Кэмпбелл. Поклонники франшизы предполагали, что Прескотт замужем за детективом Марком Кинкейдом из «Крика-3», однако это оказалось не так.

Супругом пережившей преследование маньяка женщины стал некий Марк Эванс, ранее не появлявшийся в серии. Он, судя по всему, стал отцом единственной дочери Прескотт — ее роль в будущей картине достанется Изабель Мей («1923»).

В новой части франшизы появятся Кортни Кокс и Мейсон Гудинг, сыгравшие Гейл Уэзерс и Чала Микс-Мартина. Помимо них, в проекте снимутся Селеста О’Коннор, Эйса Джерманн, Маккенна Грейс, Сэм Рехнер и Анна Кэмп.

Съемки «Крика-7» уже начались. Ими руководит режиссер Кевин Уильямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий будущей ленты написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6».

Выход слешера в мировой прокат запланирован на 27 февраля 2026 года.