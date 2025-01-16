Кэри Маллиган появилась в трейлере фильма «Баллада об острове Уоллис»

Картина выйдет в 2025 году и расскажет об эксцентричном мужчине по имени Чарльз, который выиграл в лотерее и поселился на отдаленном острове. Чарльз проводит свое время, мечтая о воссоединении любимого музыкального дуэта.

Однажды герой приглашает обоих артистов на остров Уоллис, чтобы те сыграли для него концерт. Неожиданно музыканты соглашаются, и тогда Чарльз ставит перед собой задачу во что бы то ни стало убедить дуэт вновь поработать вместе.