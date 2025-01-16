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Кэри Маллиган появилась в трейлере фильма «Баллада об острове Уоллис»

Вчера в 21:34
Фото: Courtesy of Sundance Institute

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Баллада об острове Уоллис» — нового кинопроекта с участием Кэри Маллиган, звезды «Девушки, подающей надежды» и «Драйва».

Картина выйдет в 2025 году и расскажет об эксцентричном мужчине по имени Чарльз, который выиграл в лотерее и поселился на отдаленном острове. Чарльз проводит свое время, мечтая о воссоединении любимого музыкального дуэта.

Однажды герой приглашает обоих артистов на остров Уоллис, чтобы те сыграли для него концерт. Неожиданно музыканты соглашаются, и тогда Чарльз ставит перед собой задачу во что бы то ни стало убедить дуэт вновь поработать вместе.

Главную роль в ленте исполнил комик и поэт Тим Ки, известный по «Злобным маленьким письмам» и «Смотрите, как они бегут». Музыкантов сыграли Маллиган и Том Басден («Плебеи», «Призраки»).

Режиссером фильма выступил Джеймс Гриффитс. Авторами сценария стали Басден и Ки. Разрабатывала проект продакшен-компания Baby Cow Productions, а дистрибуцией его занимается Focus Features.

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