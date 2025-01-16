Житель Подмосковья приручил дикого лося. Он назвал его Лехой

Житель подмосковного города Дмитрова приручил дикого лося. Он назвал его Лехой. Об этом рассказал телеграм-канал «Москва 125».

Мужчина подружился с животным и начал кормить его капустой. На видео дмитровчанин обращается к лосю, называет его красавчиком и призывает «кушать». Леха, судя по ролику, совсем не боится своего двуногого приятеля.

Лоси — парнокопытные животные, которые живут в средней полосе. Их можно встретить как в Московской области, так и в Москве — в «Лосином Острове». Лоси вырастают до трех метров в длину и более двух метров в высоту.

Одни только рога лосей могут весить до 30 килограмм, правда, у Лехи они еще довольно небольшие. Лоси питаются растительностью, мхом, лишайниками и грибами. Их можно угощать щавелем, грибами, ягодами, картошкой и даже бананами.