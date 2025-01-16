Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и ее мужа. Он требует от них 400 миллионов долларов

Режиссер и актер Джастин Бальдони подал в суд на актрису Блейк Лайвли и ее супруга, актера и кинематографиста Райана Рейнолдса. Об этом сообщил Variety.

Бальдони заявил в иске, что влиятельная голливудская пара «похитила» его фильм «Все закончится на нас» и попыталась уничтожить его репутацию с помощью ложных обвинений в домогательствах к Лайвли.

Текст иска составил 179 страниц. На них Бальдони и его представители описывают, как Лайвли и Рейнолдс якобы клеветали на режиссера и вторгались в его частную жизнь. За эти действия кинематографист требует компенсацию в размере 400 млн долларов.

«По сути, это дело не о знаменитостях, которые язвят друг другу в прессе. Это дело о двух самых могущественных звездах в мире, которые используют свою огромную власть, чтобы украсть целый фильм прямо из рук режиссера и производственной студии. <…> Когда истцы получат свой день в суде, присяжные признают, что даже самая могущественная знаменитость не может подчинить правду своей воле», — подчеркнули в иске.

В декабре 2024 года Блейк Лайвли обвинила Бальдони в харассменте. По словам актрисы, режиссер «импровизировал нежелательные поцелуи и обсуждал свою сексуальную жизнь, включая связи, на которые, по его словам, ему не удалось получить согласия».

Лайвли утверждала, что подверглась домогательствам также со стороны продюсера Джейми Хита. Он якобы показывал ей видео своей обнаженной жены и наблюдал за Лайвли в съемочном трейлере, когда она была топлес.

Юристы женщины обвинили Бальдони в «социальной манипуляции» и запуске кампании по «уничтожению» репутации актрисы. Адвокат кинематографиста в ответ назвал позором «столь серьезные и категорически ложные обвинения».

Он предположил, что актриса пытается спасти собственную репутацию, пострадавшую из‑за ее слов и действий во время продвижения картины «Все закончится на нас». «Афиша Daily» разбиралась в ситуации.