Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и ее мужа. Он требует от них 400 миллионов долларов

Вчера / 14:52
В США задумали возродить мамонтов. Это может произойти уже через три года
Вчера / 20:39
Фиби Дайневор призналась, что ждет приглашения в четвертый сезон «Бриджертонов»
Вчера / 19:45
Блогер из Беларуси выдумал банк и «по приколу» создал токен. Теперь он миллионер
Вчера / 19:25
В Великобритании выпустили леденцы от кашля со вкусом супа
Вчера / 18:54
Яйцо сферической формы выставят на аукцион
Вчера / 18:13
Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар»
Вчера / 17:55
Трамп перенес свою инаугурацию в помещение из‑за холодов. В этот день на улице будет –7
Вчера / 17:13
Джессика Хенвик и Эшли Цукерман появятся в третьем сезоне «Укрытия»
Вчера / 16:59
2024 год был самым теплым по меньшей мере с середины XIX века
Вчера / 15:59
На раскопках в Помпеях нашли частный спа-комплекс для богачей
Вчера / 15:58
Верховный суд поддержал закон о запрете TikTok в США
Вчера / 15:43
В Лос-Анджелесе пожарный спас два дома с помощью молока и пива
Вчера / 15:36
«Нарния» Греты Гервиг выйдет в Imax в ноябре 2026 года
Вчера / 14:57
Директора МФЦ в Воронеже уволили из‑за отказа работать за компьютером
Вчера / 14:57
Суд разрешил француженке оставить дикого кабана. Ему грозила эвтаназия
Вчера / 13:56
Боб Дилан завел тикток
Вчера / 13:42
Друг Лиама Пейна подал в суд на отца певца за клевету
Вчера / 13:17
Моргенштерн* лег в рехаб
Вчера / 12:16
Продажи антидепрессантов в России продолжают бить рекорды
Вчера / 12:15
Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах
Вчера / 11:11
Умер режиссер «Челюстей-2» Жанно Шварц
Вчера / 10:55
Кэмерон Диас рассказала, чем занималась во время десятилетнего перерыва в съемках
Вчера / 09:54
Жак Одиар извинился перед мексиканцами за «Эмилию Перес»
Вчера / 09:23
Население Китая сократилось на 1,39 млн человек
Вчера / 08:01
Ракета Starship взорвалась в воздухе. От ее обломков пришлось уворачиваться пассажирским самолетам
Вчера / 07:11
Лесные пожары привели к рекордному скачку глобального уровня выбросов CO2
Вчера / 06:55
Вышел трейлер «Победы или поражения» ― первого оригинального мультсериала Pixar
Вчера / 05:59
Кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» продлили на второй сезон

Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и ее мужа. Он требует от них 400 миллионов долларов

16 января 2025 в 19:29
Кадр из фильма «Все закончится на нас». Фото: Sony Pictures Television

Режиссер и актер Джастин Бальдони подал в суд на актрису Блейк Лайвли и ее супруга, актера и кинематографиста Райана Рейнолдса. Об этом сообщил Variety.

Бальдони заявил в иске, что влиятельная голливудская пара «похитила» его фильм «Все закончится на нас» и попыталась уничтожить его репутацию с помощью ложных обвинений в домогательствах к Лайвли.

Текст иска составил 179 страниц. На них Бальдони и его представители описывают, как Лайвли и Рейнолдс якобы клеветали на режиссера и вторгались в его частную жизнь. За эти действия кинематографист требует компенсацию в размере 400 млн долларов.

«По сути, это дело не о знаменитостях, которые язвят друг другу в прессе. Это дело о двух самых могущественных звездах в мире, которые используют свою огромную власть, чтобы украсть целый фильм прямо из рук режиссера и производственной студии. <…> Когда истцы получат свой день в суде, присяжные признают, что даже самая могущественная знаменитость не может подчинить правду своей воле», — подчеркнули в иске.

В декабре 2024 года Блейк Лайвли обвинила Бальдони в харассменте. По словам актрисы, режиссер «импровизировал нежелательные поцелуи и обсуждал свою сексуальную жизнь, включая связи, на которые, по его словам, ему не удалось получить согласия».

Лайвли утверждала, что подверглась домогательствам также со стороны продюсера Джейми Хита. Он якобы показывал ей видео своей обнаженной жены и наблюдал за Лайвли в съемочном трейлере, когда она была топлес.

Юристы женщины обвинили Бальдони в «социальной манипуляции» и запуске кампании по «уничтожению» репутации актрисы. Адвокат кинематографиста в ответ назвал позором «столь серьезные и категорически ложные обвинения».

Он предположил, что актриса пытается спасти собственную репутацию, пострадавшую из‑за ее слов и действий во время продвижения картины «Все закончится на нас». «Афиша Daily» разбиралась в ситуации.

31 декабря Бальдони и продюсеры фильма подали в суд на газету The New York Times из‑за публикаций о конфликте команды с Лайвли. В тот же день Лайвли подала иск против Бальдони, его продюсерской компании и других лиц, заявив о преследовании и «тщательно продуманной, скоординированной и обеспеченной ресурсами схеме возмездия, чтобы заставить ее и других людей замолчать и не высказываться».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами