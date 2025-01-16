Ольга Галактионова из «Росизо» стала новым директором Пушкинского музея

Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает свой пост. Новым директором музея назначили Ольгу Галактионову, ранее руководившую Государственным музейно-выставочным центром «Росизо», сообщил «Коммерсант». По информации издания, ее представят музейному коллективу 17 января.
Лихачева руководила Пушкинским музеем с марта 2023 года. До этого она работала директором Музея архитектуры им. Щусева, где читала лекции по архитектуре и водила авторские экскурсии.
В ноябре 2024-го она назвала глупостью приостановку работы Музея истории ГУЛАГа. «Это классическое передергивание людей, которые реально враги моей страны. Они пытаются говорить мне, как я — Лиза Лихачева, гражданка России — должна относиться к своему прошлому», — заявила Лихачева.
Галактионова окончила факультет истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). В качестве автора, продюсера и менеджера она участвовала во многих культурных проектах.
С 2009 года Ольга руководила компанией «Галактика», организующей театральные фестивали и кинопроизводство, а в июле 2021-го возглавила «Росизо».