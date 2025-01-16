Метеорологи пообещали москвичам раннюю весну

Весна в Москве может наступить в 2025 году раньше, чем обычно. Об этом заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщил «Коммерсант».

Специалист отметил, что в ближайшие дни погода в столице будет аномально теплой, на 8–10 градусов выше нормы. С 20 января температура понизится вплоть до –8, однако и в феврале жителей города ожидает относительно теплая погода.

По мнению Вильфанда, март и апрель продолжат эту тенденцию — и климатическая весна наступит ранее. «Это связано только с одним фактором: небольшое количество снега», — пояснил метеоролог.