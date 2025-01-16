«Мы вернулись к тому, с чего все началось»: вышел трейлер финального сезона сериала «Ты»

«В эпическом пятом и последнем сезоне Джо Голдберг (Пенн Бэджли) возвращается в Нью-Йорк, чтобы жить долго и счастливо… пока его идеальной жизни не начинают угрожать призраки прошлого и его собственные темные желания», — гласит синопсис.

Стриминг также опубликовал первый тизер нового сезона. В нем Джо возвращается в книжный магазин Муни и вспоминает обо всем, что привело его к этому моменту. «Вот мы и снова вместе, вернулись к тому, с чего все началось. И единственная неизменная вещь, которая всегда была рядом со мной, — это ты», — произносит герой.