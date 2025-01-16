«Мы вернулись к тому, с чего все началось»: вышел трейлер финального сезона сериала «Ты»

Вчера / 14:52
В США задумали возродить мамонтов. Это может произойти уже через три года
Вчера / 20:39
Фиби Дайневор призналась, что ждет приглашения в четвертый сезон «Бриджертонов»
Вчера / 19:45
Блогер из Беларуси выдумал банк и «по приколу» создал токен. Теперь он миллионер
Вчера / 19:25
В Великобритании выпустили леденцы от кашля со вкусом супа
Вчера / 18:54
Яйцо сферической формы выставят на аукцион
Вчера / 18:13
Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар»
Вчера / 17:55
Трамп перенес свою инаугурацию в помещение из‑за холодов. В этот день на улице будет –7
Вчера / 17:13
Джессика Хенвик и Эшли Цукерман появятся в третьем сезоне «Укрытия»
Вчера / 16:59
2024 год был самым теплым по меньшей мере с середины XIX века
Вчера / 15:59
На раскопках в Помпеях нашли частный спа-комплекс для богачей
Вчера / 15:58
Верховный суд поддержал закон о запрете TikTok в США
Вчера / 15:43
В Лос-Анджелесе пожарный спас два дома с помощью молока и пива
Вчера / 15:36
«Нарния» Греты Гервиг выйдет в Imax в ноябре 2026 года
Вчера / 14:57
Директора МФЦ в Воронеже уволили из‑за отказа работать за компьютером
Вчера / 14:57
Суд разрешил француженке оставить дикого кабана. Ему грозила эвтаназия
Вчера / 13:56
Боб Дилан завел тикток
Вчера / 13:42
Друг Лиама Пейна подал в суд на отца певца за клевету
Вчера / 13:17
Моргенштерн* лег в рехаб
Вчера / 12:16
Продажи антидепрессантов в России продолжают бить рекорды
Вчера / 12:15
Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах
Вчера / 11:11
Умер режиссер «Челюстей-2» Жанно Шварц
Вчера / 10:55
Кэмерон Диас рассказала, чем занималась во время десятилетнего перерыва в съемках
Вчера / 09:54
Жак Одиар извинился перед мексиканцами за «Эмилию Перес»
Вчера / 09:23
Население Китая сократилось на 1,39 млн человек
Вчера / 08:01
Ракета Starship взорвалась в воздухе. От ее обломков пришлось уворачиваться пассажирским самолетам
Вчера / 07:11
Лесные пожары привели к рекордному скачку глобального уровня выбросов CO2
Вчера / 06:55
Вышел трейлер «Победы или поражения» ― первого оригинального мультсериала Pixar
Вчера / 05:59
Кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» продлили на второй сезон

«Мы вернулись к тому, с чего все началось»: вышел трейлер финального сезона сериала «Ты»

16 января 2025 в 17:26
Фото: Netflix/YouTube

Netflix назначил дату премьеры пятого и заключительного сезона сериала «Ты». Он выйдет 24 апреля.

«В эпическом пятом и последнем сезоне Джо Голдберг (Пенн Бэджли) возвращается в Нью-Йорк, чтобы жить долго и счастливо… пока его идеальной жизни не начинают угрожать призраки прошлого и его собственные темные желания», — гласит синопсис.

Стриминг также опубликовал первый тизер нового сезона. В нем Джо возвращается в книжный магазин Муни и вспоминает обо всем, что привело его к этому моменту. «Вот мы и снова вместе, вернулись к тому, с чего все началось. И единственная неизменная вещь, которая всегда была рядом со мной, — это ты», — произносит герой.

В марте 2023 года было объявлено, что «Ты» завершится пятым сезоном. Тогда же стало известно, что исполнительные продюсеры сериала Майкл Фоули и Джастин Ло выступят шоураннерами финала, а Сера Гэмбл останется в команде в качестве исполнительного продюсера.

Вместе с Бэджли в пятом сезоне также появятся Шарлотта Ричи, Мадлен Брюэр, Анна Кэмп и Гриффин Мэттьюс.

Сериал дебютировал на канале Lifetime в 2018 году, но был отменен после одного сезона. Затем его взяли на Netflix, где он стал настоящим хитом. Четвертый сезон вышел в двух частях: первая часть — в феврале 2023 года, а вторая — в марте 2023 года.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами