«Мы вернулись к тому, с чего все началось»: вышел трейлер финального сезона сериала «Ты»

Netflix назначил дату премьеры пятого и заключительного сезона сериала «Ты». Он выйдет 24 апреля.
«В эпическом пятом и последнем сезоне Джо Голдберг (Пенн Бэджли) возвращается в Нью-Йорк, чтобы жить долго и счастливо… пока его идеальной жизни не начинают угрожать призраки прошлого и его собственные темные желания», — гласит синопсис.
Стриминг также опубликовал первый тизер нового сезона. В нем Джо возвращается в книжный магазин Муни и вспоминает обо всем, что привело его к этому моменту. «Вот мы и снова вместе, вернулись к тому, с чего все началось. И единственная неизменная вещь, которая всегда была рядом со мной, — это ты», — произносит герой.
В марте 2023 года было объявлено, что «Ты» завершится пятым сезоном. Тогда же стало известно, что исполнительные продюсеры сериала Майкл Фоули и Джастин Ло выступят шоураннерами финала, а Сера Гэмбл останется в команде в качестве исполнительного продюсера.
Вместе с Бэджли в пятом сезоне также появятся Шарлотта Ричи, Мадлен Брюэр, Анна Кэмп и Гриффин Мэттьюс.
Сериал дебютировал на канале Lifetime в 2018 году, но был отменен после одного сезона. Затем его взяли на Netflix, где он стал настоящим хитом. Четвертый сезон вышел в двух частях: первая часть — в феврале 2023 года, а вторая — в марте 2023 года.