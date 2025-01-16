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В Нидерландах мужчина приютил уличного кота, у которого обнаружилась аллергия на других кошек

16 января 2025 в 16:45
Фото: Reddit/gasman147

Житель Нидерландов рассказал на платформе Reddit, что у его кота обнаружили аллергию на других кошек. По словам мужчины, теперь ему придется заплатить 1500 долларов за иммунотерапию для питомца.

Пользователь с ником @gasman147 поделился, что некоторое время назад приютил уличного кота. Вскоре у животного появились «странные симптомы». У кота начала выпадать шерсть, он чесал себя больше обычного, а его когти изменились.

«Мы отвезли его к кошачьему дерматологу, и его протестировали на специфические аллергены. Оказалось, что у этого безумца аллергия на пыльцу, траву, пылевых клещей и котов», — написал мужчина.

Владелец кота признался, что раньше не знал, что кошки могут иметь аллергию на сородичей. У голландца есть еще один кот — он-то и стал главной причиной проблем у пушистого аллергика.

«Он скоро начнет иммунотерапию. Потому что, хоть он и с улицы, в душе он королевских кровей. Всего за 1500 евро он избавится от аллергии на своих друзей», — пошутил @gasman147.

Он добавил, что теперь ему придется научиться делать уколы коту, поскольку ветеринар прописал питомцу инъекции. Мужчина надеется, что они помогут его любимцу, ведь тот каждую весну лишался когтей из‑за аллергии на пыльцу.

Владелец кота-аллергика сам не понаслышке знает, как непросто бывает при аллергических реакциях. Он каждый день принимает таблетки, ведь у него с питомцем есть нечто общее: голландец тоже страдает от аллергии на кошек.

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