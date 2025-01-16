В Нидерландах мужчина приютил уличного кота, у которого обнаружилась аллергия на других кошек

Житель Нидерландов рассказал на платформе Reddit, что у его кота обнаружили аллергию на других кошек. По словам мужчины, теперь ему придется заплатить 1500 долларов за иммунотерапию для питомца.

Пользователь с ником @gasman147 поделился, что некоторое время назад приютил уличного кота. Вскоре у животного появились «странные симптомы». У кота начала выпадать шерсть, он чесал себя больше обычного, а его когти изменились.

«Мы отвезли его к кошачьему дерматологу, и его протестировали на специфические аллергены. Оказалось, что у этого безумца аллергия на пыльцу, траву, пылевых клещей и котов», — написал мужчина.

Владелец кота признался, что раньше не знал, что кошки могут иметь аллергию на сородичей. У голландца есть еще один кот — он-то и стал главной причиной проблем у пушистого аллергика.

«Он скоро начнет иммунотерапию. Потому что, хоть он и с улицы, в душе он королевских кровей. Всего за 1500 евро он избавится от аллергии на своих друзей», — пошутил @gasman147.

Он добавил, что теперь ему придется научиться делать уколы коту, поскольку ветеринар прописал питомцу инъекции. Мужчина надеется, что они помогут его любимцу, ведь тот каждую весну лишался когтей из‑за аллергии на пыльцу.