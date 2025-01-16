Малакай Кирби посягает на авторитет Стивена Грэма в трейлере «Тысячи ударов»

Действие драматического шоу разворачивается в Лондоне 1880-х годов, охваченном преступностью и жестокостью. В центре сюжета — двое мужчин с Ямайки, которые ищут новую жизнь, но вместо этого вовлекаются в криминальный мир британской столицы.

«Проект вдохновлен подлинными историями жизни группы героев, борющихся за выживание в жестоком лондонском Ист-Энде в 1880-х годах. Иезекия Москоу и Алек Манро, лучшие друзья, бежавшие с Ямайки, оказываются втянутыми в криминальную среду процветающего в Лондоне бокса без правил. По мере того как Иезекия обретает удачу и славу благодаря искусству бокса, он привлекает внимание печально известной королевы „Сорока слонов“ Мэри Карр, которая начинает использовать его таланты для своего преступного бизнеса», — гласит синопсис.