Малакай Кирби посягает на авторитет Стивена Грэма в трейлере «Тысячи ударов»

Стриминговый сервис Hulu представил дебютный трейлер «Тысячи ударов» — нового проекта Стивена Найта, создателя «Острых козырьков». Премьера состоится 21 февраля.
Действие драматического шоу разворачивается в Лондоне 1880-х годов, охваченном преступностью и жестокостью. В центре сюжета — двое мужчин с Ямайки, которые ищут новую жизнь, но вместо этого вовлекаются в криминальный мир британской столицы.
«Проект вдохновлен подлинными историями жизни группы героев, борющихся за выживание в жестоком лондонском Ист-Энде в 1880-х годах. Иезекия Москоу и Алек Манро, лучшие друзья, бежавшие с Ямайки, оказываются втянутыми в криминальную среду процветающего в Лондоне бокса без правил. По мере того как Иезекия обретает удачу и славу благодаря искусству бокса, он привлекает внимание печально известной королевы „Сорока слонов“ Мэри Карр, которая начинает использовать его таланты для своего преступного бизнеса», — гласит синопсис.
«Тем временем грозный и самопровозглашенный император боксерского мира Ист-Энда Шугар Гудсон полон решимости уничтожить Иезекию, чьи амбиции бороться в Вест-Энде ставят под угрозу все, что он построил. В итоге происходит битва старого мира с новым», — сказано в описании.
Найт выступил создателем, сценаристом и исполнительным продюсером первого сезона сериала. В актерский состав вошли Стивен Грэм, Малакай Кирби, Эрин Доэрти, Фрэнсис Лавхолл, Джейсон Тобин, Джеймс Нельсон-Джойс, Ханна Уолтерс и другие.