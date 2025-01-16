Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду людям, пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пожертвовала «бесчисленное количество вещей из своего гардероба» людям, пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Page Six.

По словам источника, артистка «делает все, что в ее силах, чтобы помочь жертвам». В частности, она передала им «обувь, куртки, одеяла, футболки, даже детские вещи», которыми ранее пользовалась ее семья.