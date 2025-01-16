Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду людям, пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес пожертвовала «бесчисленное количество вещей из своего гардероба» людям, пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Page Six.
По словам источника, артистка «делает все, что в ее силах, чтобы помочь жертвам». В частности, она передала им «обувь, куртки, одеяла, футболки, даже детские вещи», которыми ранее пользовалась ее семья.
Лопес также отправила пострадавшим «десятки коробок» с продукцией ее косметического бренда JLo Beauty. «Это только одно из множества вещей, которые она делает, чтобы помочь ее соседям», — поделились собеседники издания.
Лос-Анджелес и его пригороды охватил крупнейший пожар в современной истории. Огонь разрушил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броди. 150 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться.
Среди эвакуированных жителей Калифорнии оказался бывший муж Лопес — актер и режиссер Бен Аффлек, с которым певица оформила развод в начале января. По словам знакомых артистки, она очень обеспокоена благополучием экс-супруга и его детей.