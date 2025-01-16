На аукцион выставят рукопись Виктора Цоя с песней «Прохожий». За нее просят 1,5 миллиона рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставит на продажу рукопись рок-музыканта Виктора Цоя, фронтмена группы «Кино», с текстом песни «Прохожий». Об этом сообщили на сайте организации.

Лот планируют продать 23 января на торгах в Петербурге. Ставку можно сделать онлайн. Стартовая цена на рукопись, созданную в апреле 1986 года, составила 1,5 миллиона рублей. На ней есть подпись Цоя и виза Нины Барановской.