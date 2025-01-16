На аукцион выставят рукопись Виктора Цоя с песней «Прохожий». За нее просят 1,5 миллиона рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставит на продажу рукопись рок-музыканта Виктора Цоя, фронтмена группы «Кино», с текстом песни «Прохожий». Об этом сообщили на сайте организации.
Лот планируют продать 23 января на торгах в Петербурге. Ставку можно сделать онлайн. Стартовая цена на рукопись, созданную в апреле 1986 года, составила 1,5 миллиона рублей. На ней есть подпись Цоя и виза Нины Барановской.
Помимо этого документа на аукционе продадут более 350 предметов. Среди них будут редкие издания XVII–XX веков, антикварные фотографии, детские книги СССР 1920–1960-х годов, автографы Анны Ахматовой, Дмитрия Пригова и Анатолия Мариенгофа.
В перечне лотов — первое посмертное издание романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, напечатанная в Голландии в XVII веке энциклопедия жизни Древнего Рима с гравюрами на меди, первая русская книга о бароне Мюнхгаузене.
Также в продажу поступят карточки Льва Рубинштейна с дарственной поэта-концептуалиста, первая книга Агнии Барто 1925 года, почтовая карточка «Каждый физкультурник должен быть метким стрелком» из уничтоженного после расстрела автора тиража.