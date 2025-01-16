В США сотни людей вышли на улицу в костюмах динозавров и попали в Книгу Гиннесса

В городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, на улице одновременно собрались почти полтысячи людей, одетых в костюмы динозавра. Об этом сообщает местный телеканал WPTV.

Участники перформанса стремились установить мировой рекорд, а за происходящим наблюдал официальный судья Книги рекордов Гиннесса Томас Брэдфорд. «По большому счету это довольно простой рекорд, но иногда простые рекорды труднее всего побить», — сказал Брэдфорд.

Он отметил, что по правилам этого рекорда необходимо, чтобы все участники были в костюмах именно динозавров ― никаких драконов. Кроме того, люди должны оставаться в образе достаточно долго, чтобы их подсчитали.

В этот раз все прошло успешно. Представители Книги рекордов Гиннесса насчитали 468 человек, одетых в динозавров. Это позволило им установить рекорд.

«Мы сделали это! Большое спасибо всем, кто помог сделать это возможным. Особенно городу Уэст-Палм-Бич и каждому из вас, кто пришел творить историю вместе с нами! Мы не смогли бы сделать это без вас всех», — отметил в соцсетях научный музей Уэст-Палм-Бич, который выступил инициатором акции.