Вышел дебютный трейлер экранизации Until Dawn

Разработанная Supermassive Games, Until Dawn рассказывает о группе из восьми ничего не подозревающих подростков, которые собрались в отдаленной хижине спустя год после исчезновения двоих друзей. Используя механику «эффекта бабочки», игроки делают выбор, который влияет на дальнейший игровой процесс, пытаясь увернуться от убийц в масках, существ-каннибалов и понять, кому действительно стоит доверять.