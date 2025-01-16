Вышел дебютный трейлер экранизации Until Dawn

Студия Sony представила дебютный трейлер экранизации хоррор-видеоигры Until Dawn («Дожить до рассвета») от Дэвида Ф.Сандберга, режиссера фильмов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Шазам!». Премьера нового проекта состоится 25 апреля.
Разработанная Supermassive Games, Until Dawn рассказывает о группе из восьми ничего не подозревающих подростков, которые собрались в отдаленной хижине спустя год после исчезновения двоих друзей. Используя механику «эффекта бабочки», игроки делают выбор, который влияет на дальнейший игровой процесс, пытаясь увернуться от убийц в масках, существ-каннибалов и понять, кому действительно стоит доверять.
В трейлере персонажи погибают от рук разных монстров, а затем возвращаются к жизни и повторяют те же события с несколько иным исходом.
Сценарий фильма, написанный Гэри Доберманом, рассказывает о Кловер (Элла Рубин), молодой женщине, которая приезжает в отдаленный домик со своими друзьями после исчезновения ее сестры Мелани (Майя Митчелл). Майкл Чимино сыграет бывшего парня Кловер Макса, Ю Джи Ён — сводную сестру Макса Меган, Одесса Адлон — подругу Кловер Нину, а Белмонт Камели — парня Нины Абеля. Питер Стормаре вновь исполнит роль доктора Алана Хилла из видеоигры.
Проект не станет прямой адаптацией видеоигры, поэтому поклонникам не стоит ожидать появления героев Джоша (Рами Малек) или Сэма (Хейден Панеттьери). Вместо этого фильм Сэндберга рассказывает о новой группе неудачливых подростков, хотя включение в сюжет пропавшей сестры указывает на то, что сценарий Добермана повторяет некоторые моменты из оригинальной игры.