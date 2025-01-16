Владелица дома из «Секса в большом городе» попросила загородить свое крыльцо от фанатов

Владелица манхэттенского дома героини Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» попросила городские власти разрешить ей загородить ступеньки железными воротами из‑за постоянного наплыва поклонников сериала. Об этом рассказал The Guardian.

В течение многих лет фанаты сериала и спин-оффов толпились на крыльце культового дома в модном районе Вест-Виллидж, который служил экстерьером квартиры Брэдшоу, героини Сары Джессики Паркер в хитовом шоу HBO.

В заявлении, поданном в комиссию по сохранению памятников архитектуры Нью-Йорка, владелица дома 66 по Перри-стрит попросила ограничить доступ к подходу к ее зданию и установить железные ворота у подножия ступеней.

«Фасад моего дома фигурировал в сериале «Секс в большом городе» в качестве экстерьера квартиры героини Кэрри Брэдшоу». Я сама виновата: пожалела молодого специалиста по поиску натуры, который недавно окончил киношколу Нью-Йоркского университета. Он сказал мне, что если он не найдет подходящего дома, то потеряет свою первую настоящую работу», — рассказала женщина по имени Барбара Лорбер.

«В то время никто не знал, что шоу станет столь культовым. Сейчас мой дом — это достопримечательность. В любое время дня и ночи перед домом стоят группы посетителей, которые фотографируют со вспышкой, громко болтают, постят его в соцсетях, снимают тиктоки или просто радуются моменту», — добавила она.

Несколько лет назад была повешена цепь со знаком «Посторонним вход запрещен», но, по словам Лорбер, многие посетители не обращают на это внимания, перелезают через цепочку, позируют, танцуют или ложатся на ступеньки. Она добавила, что некоторые поклонники забираются на самый верх, чтобы заглянуть в окна, пытаются открыть дверь главного входа или звонят в дверные колокольчики по ночам в нетрезвом состоянии.

По словам Лорбер, посетители также рисовали граффити на ступеньках и вырезали свои инициалы на раме главной двери.

«После 20 с лишним лет надежд на то, что очарованность моим крыльцом пройдет и поклонники найдут новый объект для своей любви, я признала, что нам нужно что‑то более существенное. Чтобы вернуть разумное качество жизни для наших жильцов и для нас самих, нам нужно установить нормальные ворота», — сказала она.