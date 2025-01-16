Бумажный тираж романа «7 октября» уничтожит издательство. В нем нашли фрагменты чужих текстов

Издательство «Альпина. Проза» решило изъять и уничтожить бумажный тираж романа «7 октября», в котором обнаружили фрагменты чужих текстов. Об этом автор книги Александр Иличевский рассказал в фейсбуке*. В электронную версию романа внесут изменения.

«Издательство „Альпина. Проза“ сейчас поставило меня в известность, что все изменения в электронной версии романа „7/10“ будут иметь место с сегодняшнего дня. В аудио — к концу недели. В то время как бумажный тираж книги будет изъят и уничтожен», ― сообщил писатель.

«Альпина. Проза» выпустило новый роман Иличевского в октябре 2024 года. В нем рассказывается о событиях, произошедших после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В начале января 2025-го израильская журналистка Алла Гаврилова обнаружила, что в романе использованы фрагменты ее репортажа ― без кавычек и указания авторства. Позже в тексте нашли и другие заимствования ― из рассказа космофизика Владимира Мурзина и произведений Андрея Платонова.

После этого Иличевский принес извинения Гавриловой и включил ее имя в раздел с благодарностями. Кроме того, он внес изменения в роман, переработав или удалив фрагменты, в которых нашли плагиат.

«Я тщательным образом переписал и отредактировал заимствованный из травелога Владимира Мурзина период, но главное — внес ссылку на источник непосредственно в сам текст романа. Период, основанный на репортажах Аллы Гавриловой, удален полностью. Что касается „платоновского“ отрывка — он и так художественно переработан настолько, что я ограничился ссылкой — тоже в самом тексте романа. Итого — я пришел к выводу, что все это необходимо сделать, чтобы сохранить баланс между справедливостью художественной, как я ее понимаю, и справедливостью, как ее понимает общество», ― написал Иличевский в фейсбуке.

Александр Иличевский — лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга», автор романов «Матисс», «Перс», «Математик» и «Чертеж Ньютона». С 2013 года живет в Израиле.