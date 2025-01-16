Официально анонсирована Nintendo Switch 2

Nintendo анонсировала новую портативную консоль Switch 2. Компания не объявила цену новой консоли, но заявила, что выйдет она в 2025 году.
Главное изменение консоли заключается в том, что все стало больше. Контроллеры и дисплей увеличили, а рамки сделали тоньше.
В анонсирующем видео Nintendo показала, что Switch 2 будет обратно совместима как с физическими, так и с цифровыми играми с оригинальной консоли Switch.
Также стало известно, что контроллеры Joy-Con для Switch 2 будут подключаться к консоли с помощью магнитов и что у консоли будет U-образная подставка.
В ролике компания показала пока только одну игру, работающую на Switch 2: новую игру Mario Kart. Подробнее о грядущей консоли Nintendo пообещала рассказать 2 апреля.