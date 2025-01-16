UMG ответила на обвинения в клевете со стороны Дрейка

Universal Music Group ответила на иск Дрейка, обвинившего компанию в клевете из‑за продвижения дисс-трека Кендрика Ламара «Not Like Us», пишет Би-би-си.

Канадский музыкант заявил, что лейбл распространил «ложное и злонамеренное утверждение», что он педофил, которое содержится в треке Ламара.

Universal, с которой Дрейк сотрудничает уже более десяти лет, ответила: «Заявления о том, что мы хотим навредить репутации любого нашего артиста, тем более Дрейка, не только не соответствуют действительности, но и нелогичны». Лейбл также обвинил звезду в попытке «заставить замолчать» Ламара, передав их рэп-батл в суд.

«На протяжении всей своей карьеры Дрейк намеренно и успешно использовал UMG для распространения своей музыки и поэзии, чтобы участвовать в условно возмутительных „рэп-батлах“, выражая свое отношение к другим артистам. Теперь он пытается использовать судебный процесс, чтобы заставить замолчать другого артиста и взыскать с [Universal] компенсацию за распространение его музыки», — заявили в компании.

Ее представители отметили, что «инвестировали огромные средства» в музыку Дрейка, помогая ему «достичь исторического коммерческого и личного финансового успеха». «Мы не занимались и не занимаемся диффамацией — против любого человека», — говорится в заявлении.

Накануне Дрейк подал иск о клевете против мейджор-лейбла Universal Music Group. Его адвокаты утверждают, что лейбл выпустил «Not Like Us» Кендрика Ламара с целью навредить его имиджу.