В парке Горького сносят историческое здание дирекции

Вчера / 14:52
В США задумали возродить мамонтов. Это может произойти уже через три года
Вчера / 20:39
Фиби Дайневор призналась, что ждет приглашения в четвертый сезон «Бриджертонов»
Вчера / 19:45
Блогер из Беларуси выдумал банк и «по приколу» создал токен. Теперь он миллионер
Вчера / 19:25
В Великобритании выпустили леденцы от кашля со вкусом супа
Вчера / 18:54
Яйцо сферической формы выставят на аукцион
Вчера / 18:13
Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар»
Вчера / 17:55
Трамп перенес свою инаугурацию в помещение из‑за холодов. В этот день на улице будет –7
Вчера / 17:13
Джессика Хенвик и Эшли Цукерман появятся в третьем сезоне «Укрытия»
Вчера / 16:59
2024 год был самым теплым по меньшей мере с середины XIX века
Вчера / 15:59
На раскопках в Помпеях нашли частный спа-комплекс для богачей
Вчера / 15:58
Верховный суд поддержал закон о запрете TikTok в США
Вчера / 15:43
В Лос-Анджелесе пожарный спас два дома с помощью молока и пива
Вчера / 15:36
«Нарния» Греты Гервиг выйдет в Imax в ноябре 2026 года
Вчера / 14:57
Директора МФЦ в Воронеже уволили из‑за отказа работать за компьютером
Вчера / 14:57
Суд разрешил француженке оставить дикого кабана. Ему грозила эвтаназия
Вчера / 13:56
Боб Дилан завел тикток
Вчера / 13:42
Друг Лиама Пейна подал в суд на отца певца за клевету
Вчера / 13:17
Моргенштерн* лег в рехаб
Вчера / 12:16
Продажи антидепрессантов в России продолжают бить рекорды
Вчера / 12:15
Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах
Вчера / 11:11
Умер режиссер «Челюстей-2» Жанно Шварц
Вчера / 10:55
Кэмерон Диас рассказала, чем занималась во время десятилетнего перерыва в съемках
Вчера / 09:54
Жак Одиар извинился перед мексиканцами за «Эмилию Перес»
Вчера / 09:23
Население Китая сократилось на 1,39 млн человек
Вчера / 08:01
Ракета Starship взорвалась в воздухе. От ее обломков пришлось уворачиваться пассажирским самолетам
Вчера / 07:11
Лесные пожары привели к рекордному скачку глобального уровня выбросов CO2
Вчера / 06:55
Вышел трейлер «Победы или поражения» ― первого оригинального мультсериала Pixar
Вчера / 05:59
Кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» продлили на второй сезон

В парке Горького сносят историческое здание дирекции

16 января 2025 в 12:19
Фото: 1931.center/Telegram

В парке Горького начался снос исторического здания дирекции парка, построенного в стиле советского конструктивизма. Фотографии работ опубликовал телеграм-канал 1931.center.

«Прощай, Лисицкий. Здание управления, к сожалению, похоже, все», — написали в канале.

О демонтаже сообщили и на сайте московской мэрии. Там заявили, что здание признано потенциально опасным, а на его месте появится новое общественное пространство с расширенным проходом на Крымскую набережную. В мэрии обещают сохранить «прежнюю архитектуру конструктивизма».

1/2
© Mos.ru
2/2
© Mos.ru

«Одной из основных причин решения о демонтаже стало ветхое состояние части несущих конструкций — в начале 1942 года здание было повреждено авиабомбой и длительное время находилось в неудовлетворительном состоянии», ― заявила директор парка Елена Лупина.

Снос исторического здания ― часть глобальной реконструкции парка Горького. Сейчас в ходе нее на Пушкинской набережной обустраивают общественное пространство и строят современные многоэтажные павильоны. Новый павильон на месте здания дирекции будут строить в рамках второго этапа благоустройства.

В современном виде здание управления парка существовало с 1930-х годов. Его построили по проекту Лазаря Лисицкого и Любови Залесской, а в оформлении участвовали Александр Дейнека и Александр Власов. В основе здания ― цех судостроительного завода «Крымский Бромлей», построенный еще в 1893–1895 годы по проекту архитектора Сергея Шервуда.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами