В парке Горького сносят историческое здание дирекции

В парке Горького начался снос исторического здания дирекции парка, построенного в стиле советского конструктивизма. Фотографии работ опубликовал телеграм-канал 1931.center.
«Прощай, Лисицкий. Здание управления, к сожалению, похоже, все», — написали в канале.
О демонтаже сообщили и на сайте московской мэрии. Там заявили, что здание признано потенциально опасным, а на его месте появится новое общественное пространство с расширенным проходом на Крымскую набережную. В мэрии обещают сохранить «прежнюю архитектуру конструктивизма».
«Одной из основных причин решения о демонтаже стало ветхое состояние части несущих конструкций — в начале 1942 года здание было повреждено авиабомбой и длительное время находилось в неудовлетворительном состоянии», ― заявила директор парка Елена Лупина.
Снос исторического здания ― часть глобальной реконструкции парка Горького. Сейчас в ходе нее на Пушкинской набережной обустраивают общественное пространство и строят современные многоэтажные павильоны. Новый павильон на месте здания дирекции будут строить в рамках второго этапа благоустройства.
В современном виде здание управления парка существовало с 1930-х годов. Его построили по проекту Лазаря Лисицкого и Любови Залесской, а в оформлении участвовали Александр Дейнека и Александр Власов. В основе здания ― цех судостроительного завода «Крымский Бромлей», построенный еще в 1893–1895 годы по проекту архитектора Сергея Шервуда.