В парке Горького сносят историческое здание дирекции

О демонтаже сообщили и на сайте московской мэрии. Там заявили, что здание признано потенциально опасным, а на его месте появится новое общественное пространство с расширенным проходом на Крымскую набережную. В мэрии обещают сохранить «прежнюю архитектуру конструктивизма».