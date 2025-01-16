Против Конора МакГрегора подали еще один иск о сексуализированном насилии

Конор МакГрегор столкнулся с новым гражданским иском от женщины, обвинившей его в нападении во время финала НБА 2023 года в Майами, пишет The Guardian.

В иске ответчиками также названы баскетбольная команда «Майами Хит» и компания Basketball Properties LLC, которая управляет спортивной ареной «Кейсейя Сентер». Женщина утверждает, что МакГрегор совершил сексуальное насилие над ней в туалете арены после четвертой игры между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» 9 июня 2023 года.

Истица, представившаяся 49-летней вице-президенткой с Уолл-стрит, утверждает, что сотрудники арены подали МакГрегору алкоголь, несмотря на то что он уже находился в состоянии явного опьянения. В иске боец смешанных единоборств обвиняется в нанесении побоев, а центр «Кейсейя Сентер» — в грубой халатности за неспособность обеспечить безопасные условия.

В иске утверждается, что МакГрегор завел женщину в кабинку туалета и подверг сексуализированному насилию, после того как один из сотрудников насильно отвел ее к МакГрегору. Иск требует возмещения ущерба в размере более 75 тыс. долларов, оплаты медицинских расходов и других мер.

Первоначально об инциденте сообщили в полицию Майами 11 июня 2023 года. Однако в октябре 2023 года прокуратура штата Флорида отказалась от уголовного преследования. МакГрегор отверг все обвинения, назвав их «вымогательством». Его адвокат Барбара Льянес заявила: «Почти два года и по меньшей мере три адвоката спустя у истца появилась новая ложная история. Мы уверены, что и это дело будет закрыто».

В иске также говорится о более раннем инциденте, произошедшем в тот вечер, когда МакГрегор ударил маскота «Майами Хит» Берни во время рекламы обезболивающего спрея, в результате чего человека в костюме маскота госпитализировали. Несмотря на это, персонал арены якобы продолжал подавать МакГрегору алкоголь.

Адвокат истицы Джим Данн заявил, что гражданский иск — единственный оставшийся способ добиться справедливости для его клиентки. Данн отметил, что его клиентка стремится привлечь внимание общественности к проблеме сексуализированного насилия и обеспокоена тем, что иск может повлиять на ее карьеру. «Тем не менее ее главная цель при подаче этого иска — повысить осведомленность и побудить других сообщать о случаях насилия», — сказал Данн.