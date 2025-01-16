Тимоте Шаламе оштрафовали за парковку велосипеда на премьере «Совершенного незнакомца»

Тимоте Шаламе, исполнившего главную роль в байопике о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец», оштрафовали на 65 фунтов стерлингов за неправильную парковку велосипеда на премьере фильма в Лондоне. Об этом рассказал The Guardian.
Актер приехал на красную дорожку на велосипеде Lime — одном из популярных в британской столице велосипедов, которые можно взять напрокат через приложение. Позже Шаламе рассказал, что прибег к экологичному варианту, чтобы избежать пробок, но из‑за спешки на премьеру он нарушил строгие правила компании в отношении парковки.
«Там была пробка, и мне вообще-то не разрешали там парковаться и меня оштрафовали на 65 фунтов, — сказал он, добавив: — И вообще это ужасно, потому что для них это была реклама».
Премьера «Совершенного незнакомца» Джеймса Мэнголда в США состоялась 25 декабря. В Европе картина выйдет 29 января. Она расскажет о начале карьеры легендарного фолк-музыканта в Нью-Йорке, вплоть до момента, когда он взял в руки электрогитару на Ньюпортском фестивале в 1965 году.