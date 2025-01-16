Луну внесли в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Вчера / 14:52
В США задумали возродить мамонтов. Это может произойти уже через три года
Вчера / 20:39
Фиби Дайневор призналась, что ждет приглашения в четвертый сезон «Бриджертонов»
Вчера / 19:45
Блогер из Беларуси выдумал банк и «по приколу» создал токен. Теперь он миллионер
Вчера / 19:25
В Великобритании выпустили леденцы от кашля со вкусом супа
Вчера / 18:54
Яйцо сферической формы выставят на аукцион
Вчера / 18:13
Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар»
Вчера / 17:55
Трамп перенес свою инаугурацию в помещение из‑за холодов. В этот день на улице будет –7
Вчера / 17:13
Джессика Хенвик и Эшли Цукерман появятся в третьем сезоне «Укрытия»
Вчера / 16:59
2024 год был самым теплым по меньшей мере с середины XIX века
Вчера / 15:59
На раскопках в Помпеях нашли частный спа-комплекс для богачей
Вчера / 15:58
Верховный суд поддержал закон о запрете TikTok в США
Вчера / 15:43
В Лос-Анджелесе пожарный спас два дома с помощью молока и пива
Вчера / 15:36
«Нарния» Греты Гервиг выйдет в Imax в ноябре 2026 года
Вчера / 14:57
Директора МФЦ в Воронеже уволили из‑за отказа работать за компьютером
Вчера / 14:57
Суд разрешил француженке оставить дикого кабана. Ему грозила эвтаназия
Вчера / 13:56
Боб Дилан завел тикток
Вчера / 13:42
Друг Лиама Пейна подал в суд на отца певца за клевету
Вчера / 13:17
Моргенштерн* лег в рехаб
Вчера / 12:16
Продажи антидепрессантов в России продолжают бить рекорды
Вчера / 12:15
Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах
Вчера / 11:11
Умер режиссер «Челюстей-2» Жанно Шварц
Вчера / 10:55
Кэмерон Диас рассказала, чем занималась во время десятилетнего перерыва в съемках
Вчера / 09:54
Жак Одиар извинился перед мексиканцами за «Эмилию Перес»
Вчера / 09:23
Население Китая сократилось на 1,39 млн человек
Вчера / 08:01
Ракета Starship взорвалась в воздухе. От ее обломков пришлось уворачиваться пассажирским самолетам
Вчера / 07:11
Лесные пожары привели к рекордному скачку глобального уровня выбросов CO2
Вчера / 06:55
Вышел трейлер «Победы или поражения» ― первого оригинального мультсериала Pixar
Вчера / 05:59
Кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» продлили на второй сезон

Луну внесли в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

16 января 2025 в 14:21
Фото: Alexander Andrews/Unsplash

Луну впервые включили в список объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает The Guardian.

По словам президента и исполнительного директора Всемирного фонда памятников (WMF) Бенедикта де Монлора, Луна была включена в число 25 объектов из‑за «растущих рисков на фоне ускорения лунной деятельности», которая «осуществляется без надлежащих протоколов сохранения».

Частные поездки на лунную поверхность ожидаются после того, как миссия НАСА Artemis III, запланированная на середину 2027 года, совершит первую посадку. Эти визиты и другие финансируемые правительством миссии стали главной причиной беспокойства WMF.

В организации также переживают, что туристы могут разрушить такие объекты, как следы, оставленные Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. «Впервые в список включена Луна… чтобы отразить настоятельную необходимость признания и сохранения артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределы Земли — определяющем моменте в нашей общей истории», — сказал Монтлор.

«Такие предметы, как камера, запечатлевшая телевизионную высадку на Луну, мемориальный диск, оставленный астронавтами Армстронгом и Олдрином, и сотни других объектов являются символами этого наследия… Включение Луны подчеркивает всеобщую потребность в проактивных и совместных стратегиях защиты наследия — как на Земле, так и за ее пределами, — которые отражают и защищают наш коллективный рассказ», — добавил он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами