Луну внесли в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения

Луну впервые включили в список объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает The Guardian.

По словам президента и исполнительного директора Всемирного фонда памятников (WMF) Бенедикта де Монлора, Луна была включена в число 25 объектов из‑за «растущих рисков на фоне ускорения лунной деятельности», которая «осуществляется без надлежащих протоколов сохранения».

Частные поездки на лунную поверхность ожидаются после того, как миссия НАСА Artemis III, запланированная на середину 2027 года, совершит первую посадку. Эти визиты и другие финансируемые правительством миссии стали главной причиной беспокойства WMF.

В организации также переживают, что туристы могут разрушить такие объекты, как следы, оставленные Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. «Впервые в список включена Луна… чтобы отразить настоятельную необходимость признания и сохранения артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределы Земли — определяющем моменте в нашей общей истории», — сказал Монтлор.