Жан-Пьер Жене экранизирует роман о смотрительнице кладбища. В главной роли ― Лейла Бехти

Создатель «Амели» и номинант «Оскара» Жан-Пьер Жене снимет фильм по французскому бестселлеру «Поменяй воду цветам» («Changer l’eau des fleurs») Валери Перрен. Об этом он сообщил в интервью журналу Paris Match.

Книга рассказывает о девушке по имени Виолетта Туссен. Чтобы забыть о собственной трагедии, она переезжает в небольшой городок в Бургундии, где устраивается смотрительницей кладбища. Виолетта оказывается в центре маленького мира, населенного могильщиками, молодым священником и многочисленными посетителями, которые останавливаются в ее доме. Гости рассказывают ей о свой жизни и жизни близких, которых потеряли. Эти истории заставляют ее задуматься о смерти и простых радостях жизни, а также посмотреть на собственную драму через трагикомическую призму.

Роль смотрительницы исполнит французская актриса Лейла Бехти, известная по фильмам «Я всегда буду помнить ваши лица» и «Жизнь на повторе», сериалам «Полуночное солнце» и «Водоворот».

Жене отметил, что, хотя в романе есть фантастическая составляющая, он не планирует напрямую визуализировать это на экране, как это делал в «Амели». «Но есть элементы, которые захватывают меня еще до съемок, ― продолжил он. ― Когда Валери пишет, что смерть подобна собаке, которая носится между наших ног, готовая укусить в любой момент, я сразу представляю, как собираюсь воплотить это в образах».

Права на адаптацию книги в 2021 году приобрела итальянская кинокомпания Palomar. Она руководит производством вместе с парижской студией 24 25 Films.