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Жан-Пьер Жене экранизирует роман о смотрительнице кладбища. В главной роли ― Лейла Бехти

16 января 2025 в 11:22

Создатель «Амели» и номинант «Оскара» Жан-Пьер Жене снимет фильм по французскому бестселлеру «Поменяй воду цветам» («Changer l’eau des fleurs») Валери Перрен. Об этом он сообщил в интервью журналу Paris Match.

Книга рассказывает о девушке по имени Виолетта Туссен. Чтобы забыть о собственной трагедии, она переезжает в небольшой городок в Бургундии, где устраивается смотрительницей кладбища. Виолетта оказывается в центре маленького мира, населенного могильщиками, молодым священником и многочисленными посетителями, которые останавливаются в ее доме. Гости рассказывают ей о свой жизни и жизни близких, которых потеряли. Эти истории заставляют ее задуматься о смерти и простых радостях жизни, а также посмотреть на собственную драму через трагикомическую призму.

Роль смотрительницы исполнит французская актриса Лейла Бехти, известная по фильмам «Я всегда буду помнить ваши лица» и «Жизнь на повторе», сериалам «Полуночное солнце» и «Водоворот».

Жене отметил, что, хотя в романе есть фантастическая составляющая, он не планирует напрямую визуализировать это на экране, как это делал в «Амели». «Но есть элементы, которые захватывают меня еще до съемок, ― продолжил он. ― Когда Валери пишет, что смерть подобна собаке, которая носится между наших ног, готовая укусить в любой момент, я сразу представляю, как собираюсь воплотить это в образах».

Права на адаптацию книги в 2021 году приобрела итальянская кинокомпания Palomar. Она руководит производством вместе с парижской студией 24 25 Films.

Роман «Поменяй воду цветам» впервые опубликован в 2018 году во Франции, где разошелся тиражом в 850 тыс. экземпляров. Позже книгу перевели на 28 языков, включая русский. Это второе литературное произведение писательницы, сценаристки и фотографа Валери Перрен. В соавторстве с мужем, режиссером Клодом Лелушем, она также написала несколько сценариев для фильмов: «Мужчина и женщина: Лучшие годы», «Один плюс одна» и «Женщина и мужчины».

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