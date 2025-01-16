«Меня тошнило от звука собственного голоса»: Рене Зеллвегер рассказала, почему ушла из кино на 6 лет

Рене Зеллвегер рассказала британскому Vogue, почему взяла перерыв в актерской карьере на шесть лет.
«Меня тошнило от звука собственного голоса. Когда я работала, я думала: „О боже, послушай себя. Ты снова грустишь, Рене? О, это твой безумный голос?“ Это было извержение тех же самых эмоциональных переживаний», — рассказала актриса.
По ее словам, во время шестилетнего перерыва она занималась музыкой и изучала международное право. «Я построила дом, спасла пару старых собачек, создала партнерство, которое привело к созданию продюсерской компании, выступала в защиту и собирала средства вместе с больной подругой, проводила много времени с семьей и крестниками, а также ездила по стране с собаками», — отметила Зеллвегер.
14 февраля 2025 года в прокат выйдет четвертая часть франшизы «Бриджит Джонс» с Зеллвегер в главной роли. Последний сиквел будет основан на книге 2013 года «Дневник Бриджит Джонс: Без ума от парня», в которой рассказывается о 51-летней матери-одиночке двоих детей, которая ищет мужчину в эпоху социальных сетей и приложений для знакомств.