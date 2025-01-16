«Меня тошнило от звука собственного голоса»: Рене Зеллвегер рассказала, почему ушла из кино на 6 лет

Рене Зеллвегер рассказала британскому Vogue, почему взяла перерыв в актерской карьере на шесть лет.

«Меня тошнило от звука собственного голоса. Когда я работала, я думала: „О боже, послушай себя. Ты снова грустишь, Рене? О, это твой безумный голос?“ Это было извержение тех же самых эмоциональных переживаний», — рассказала актриса.

По ее словам, во время шестилетнего перерыва она занималась музыкой и изучала международное право. «Я построила дом, спасла пару старых собачек, создала партнерство, которое привело к созданию продюсерской компании, выступала в защиту и собирала средства вместе с больной подругой, проводила много времени с семьей и крестниками, а также ездила по стране с собаками», — отметила Зеллвегер.