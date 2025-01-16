Продолжения «Полностью выдуманных приключений Дика Турпина» не будет. Ноэл Филдинг отказался

Apple TV+ отменил второй сезон сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина». Об этом пишет Deadline.

Исполнитель главной роли Ноэл Филдинг отказался сниматься в продолжении, несмотря на то, что съемки были завершены на 75%. Продюсерская студия Big Talk Studios заявила, что второй сезон невозможно спасти, поэтому распустила актерский состав и съемочную группу.