Продолжения «Полностью выдуманных приключений Дика Турпина» не будет. Ноэл Филдинг отказался

Apple TV+ отменил второй сезон сериала «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина». Об этом пишет Deadline.
Исполнитель главной роли Ноэл Филдинг отказался сниматься в продолжении, несмотря на то, что съемки были завершены на 75%. Продюсерская студия Big Talk Studios заявила, что второй сезон невозможно спасти, поэтому распустила актерский состав и съемочную группу.
«Полностью выдуманные приключения Дика Турпина» рассказывают о жизни разбойника XVIII века — самого известного грабителя, чей успех определяется в основном его обаянием, артистизмом и великолепной прической.
Вместе со своей бандой негодяев Турпин переживает взлеты и падения своих новых начинаний, включая столкновение со знаменитостью. Помимо Филдинга, в первом сезоне снимались британские комики, включая Элли Уайт, Долли Уэллс и Марка Хипа.
Сценарий написали Филдинг, Ричард Нейлор и Джон Бриттейн, а исполнительными продюсерами сериала стали Кентон Аллен, Филдинг, Виктория Грю, Энтони Уилкокс и Бен Палмер, а Нейлор и Бриттейн являются соавторами. Палмер также занимал кресло режиссера.