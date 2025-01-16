РКН: в прошлом году в сеть утекли 710 млн записей о россиянах

В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 утечек персональных данных россиян — в открытый доступ попали более 710 млн записей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Самая крупная утечка произошла в феврале, в результате нее в сеть попали сразу 500 млн записей. Комментируя ее, замглавы РКН Милош Вагнер сказал, что 2023 году относительно 2022-го количество утечек выросло, но их объем уменьшился. «А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — добавил он.