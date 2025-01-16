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РКН: в прошлом году в сеть утекли 710 млн записей о россиянах

16 января 2025 в 10:00
Фото: Markus Spiske/Unsplash

В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 утечек персональных данных россиян — в открытый доступ попали более 710 млн записей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Самая крупная утечка произошла в феврале, в результате нее в сеть попали сразу 500 млн записей. Комментируя ее, замглавы РКН Милош Вагнер сказал, что 2023 году относительно 2022-го количество утечек выросло, но их объем уменьшился. «А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — добавил он.

В 2023 году РКН зафиксировал 168 утечек объемом 300 млн записей, в 2022-м ― 140 случаев и 600 млн записей в открытом доступе. В 2021-м зафиксированы лишь четыре крупные утечки, в ходе которых в сеть попали 2,7 млн записей.

В ноябре 2024 года Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за утечки персональных данных и их незаконный оборот. За массовую утечку граждане могут заплатить до 400 тыс. рублей штрафа, должностные лица — до 600 тыс., юридические — до 15 млн рублей.

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