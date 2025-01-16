Ридли Скотт уговаривал инвесторов взять Харрисона Форда в «Бегущего по лезвию»

Ридли Скотт рассказал в интервью GQ, что ему пришлось уговаривать инвесторов взять Харрисона Форда в фильм «Бегущий по лезвию».

К тому моменту актер уже получил свою пятую номинацию на «Золотой глобус» и только закончил сниматься в «Звездных войнах».

«Харрисон Форд еще не был звездой. Он только закончил летать на «Тысячелетнем соколе» в «Звездных войнах». Я помню, как мои инвесторы говорили: «Кто, черт возьми, такой Харрисон Форд?» Я сказал: «Вы еще узнаете», — рассказал режиссер.