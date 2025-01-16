Индийские фермеры начали носить костюм медведя, чтобы защитить урожай от обезьян

Фермеры из индийского штата Уттар-Прадеш стали наряжаться в причудливый костюм медведя. Так они отпугивают обезьян и защищают урожай, сообщает New York Post.
По словам фермеров, приматы стали серьезной проблемой в их районе, уничтожая урожай горчицы, нута, пшеницы и сахарного тростника.
Жители деревни Дхаурахра на севере Индии обращались к главе города, участковым и лесничим, но не получили от них никакой помощи.
Тогда фермеры решили взять ситуацию в собственные руки и собрали деньги на покупку костюма медведя. Теперь жители наряжаются в костюм по очереди, патрулируя поля днями и ночами.
Недавно американец использовал костюм медведя для менее благородной цели. В образе животного он царапал машины, чтобы заработать на выплатах страховщиков.