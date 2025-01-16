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Канье Уэст рассказал, что заработал за сутки более 2,3 млн на новой модели обуви

16 января 2025 в 08:07
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Канье Уэст выпустил новую модель обуви своего бренда Yeezy, сообщает Complex. По словам самого музыканта, за сутки он заработал на ней 2,3 млн долларов.

Модель YZY SL-01 внешне напоминает резиновые тапочки. Одна пара стоит 20 долларов.

© YZY

Дизайн не включает какого‑либо видимого брендинга, но на тонкой подошве обуви отштампованы цифры.

Обувь стала частью новой коллекции одежды, выпущенной под руководством российского дизайнера Гоши Рубчинского. Уэст назначил его главой дизайна Yeezy в декабре 2023 года.

Недавно Рубчинский разработал для бренда Уэста дроп, в который вошли футболки с кириллической надписью «Вестник трибун».

YZY SL-01 ― вторая модель обуви, разработанная брендом Уэста после завершения его партнерства с adidas. Первой были кроссовки Yeezy Pod, которые вышли в продажу по 200 долларов, но затем их цену снизили до 20 долларов.

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