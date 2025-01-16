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В Марокко могут убить до 3 млн уличных собак в ходе подготовки к чемпионату мира ФИФА

16 января 2025 в 07:12
Собака на улице марокканского города Мекнес. Фото: Raquel Maria Carbonell Pagola/Getty Images

Власти Марокко могут убить до трех миллионов бродячих собак в ходе подготовки страны к чемпионату мира по футболу. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на известную защитницу окружающей среды, приматолога и посла мира ООН Джейн Гудолл.

По сообщениям зоозащитников, тысячи собак уже убиты в разных регионах Марокко, и есть опасения, что число убийств вырастет. Активисты запустили петицию с требованием остановить жесткость по отношению к животным. Они утверждают, что ежедневно на улицах североафриканской страны собак отстреливают, травят ядом и отлавливают, чтобы отвезти в специализированные учреждения, где их убивают.

По данным Международной коалиции по защите животных, ежегодно в Марокко убивают около 300 тыс. уличных собак, но после того как страну выбрали для проведения чемпионата мира, темпы сильно увеличились. Избавляясь от собак, власти хотят сделать города более привлекательными для туристов, отмечают зоозащитники.

Джейн Гудолл обратилась в ФИФА с требованием принять немедленные меры, обвинив организацию в том, что она закрывает глаза на «ужасный акт варварства». Она написала письмо генеральному секретарю организации Маттиасу Графстрему, в котором заявила, что была шокирована тем, что власти Марокко продолжают массовые убийства собак, хотя в августе 2024 года официально объявили о завершении этой кампании.

«Я потрясена, узнав от IAWPC, что вам были предоставлены подробные досье, документирующие эти ужасающие акты, большинство из которых совершаются самым жестоким и бесчеловечным образом, какой только можно себе представить, и тем не менее, судя по всему, вы их игнорируете», — говорится в письме.

Гудолл задается вопросом, как на это отреагируют футбольные болельщики, многие из которых любят собак. «Я знаю, что вы упорно трудились, чтобы реабилитировать репутацию ФИФА после недавних скандалов. Однако, если вы не предпримете никаких действий, ФИФА будет известна своим соучастием в ужасном акте варварства», ― продолжает зоозащитница.

Она предлагает проинформировать власти Марокко, что проведение турнира в их стране будет приостановлено, пока убийства собак не прекратятся.

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