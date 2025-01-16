Дмитрия Певцова и Александру Захарову убрали из спектаклей «Ленкома»

Дмитрий Певцов и Александра Захарова (дочь Марка Захарова, чье имя носит «Ленком») сообщили, что их убрали из спектаклей театра.

Певцов опубликовал в своем телеграм-канале трехминутное видео, в котором рассказал, что среди актерских снимков в фойе «Ленкома» больше нет его фотографии. «У меня наступила ясность: театр „Ленком Марка Захарова“ в услугах артиста Певцова более не нуждается. Официально мне об этом, конечно же, никто не скажет», — сказал он.

Певцов заявил, что он по-прежнему заинтересован театральными ролями, но уже не в «Ленкоме», и предположил, что театр будет использовать его образ для продвижения постановок.

Захарова сообщила, что ее убрали из всех спектаклей после 42 лет службы. «Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей. После ухода моего отца я играла в разных его спектаклях. И меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в „Вишневом саде“. Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене „Ленкома Марка Захарова“ быть не должна. Я играть, видимо, больше не буду», — рассказала Захарова.