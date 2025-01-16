Представитель Брэда Питта прокомментировал новость о француженке, обманутой ИИ

Представитель Брэда Питта прокомментировал новость о француженке Энн, у которой мошенники выманили более 800 тыс. долларов, выдав себя за актера с помощью искусственного интеллекта.

«Ужасно, что мошенники пользуются прочной связью между поклонниками и знаменитостями. Это важное напоминание о том, что не следует отвечать на нежелательные сообщения в сети, особенно от актеров, которые не присутствуют в социальных сетях», — отметил он.

Женщину заставили поверить, что она находится в отношениях с Питтом, и обманом заставили заплатить 830 тыс. евро, чтобы помочь ему оплатить медицинские счета, которые якобы были заморожены. Это продолжалось полтора года.

Впервые с Энн связались в феврале 2023 года после того как она зарегистрировалась в инстаграме*, чтобы поделиться фотографиями горнолыжного отдыха во Французских Альпах. Ей написал пользователь, представившийся матерью Питта Джейн, который начал общаться с ней и предположил, что она будет хорошей парой для ее сына. Затем с ней связался человек, выдававший себя за актера, и попросил рассказать о ней побольше.

Человек, управляющий фейковым аккаунтом Питта, использовал фейковые аккаунты в социальных сетях и WhatsApp, а также сгенерированные искусственным интеллектом селфи и другие сообщения, включая стихи, песни и, по-видимому, копию паспорта Питта. Женщина поняла, что ее обманули, только когда этим летом увидела фотографии актера с его партнершей Инес де Рамон.