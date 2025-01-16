«Анора» и «Настоящая боль»: названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США (WGA) объявила номинантов на свою премию. Награждение состоится на церемонии 15 февраля.
Изначально Гильдия планировала объявить номинантов в этом году в четверг, 9 января, но из‑за лесных пожаров, охвативших большую часть Лос-Анджелеса, объявление дважды откладывалось.
Полный список номинантов в основных категориях
Лучший оригинальный сценарий
• «Анора»
• «Настоящая боль»
• «Претенденты»
• «Падение империи»
• «Моя старая задница»
Лучший адаптированный сценарий
• «Боб Дилан: Никому не известный»
• «Я не киллер»
• «Дюна: Часть вторая»
• «Мальчишки из „Никеля“»
• «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший сценарий драматического сериала
• «Пацаны»
• «Дипломатка»
• «Фоллаут»
• «Мистер и миссис Смит»
• «Сегун»
Лучший сценарий комедийного сериала
• «Начальная школа „Эбботт“»
• «Медведь»
• «Умерь свой энтузиазм»
• «Хитрости»
• «Чем мы заняты в тени»
Лучший сценарий мини-сериала
• «Пингвин»
• «Презумпция невиновности»
• «Рипли»
• «Ничего не говори»
• «Настоящий детектив: Ночная страна»