Лебедь обнял волонтера, спасшего его из мазута

В Анапе лебедь, которого отмыли от мазута волонтеры, на прощание положил голову на плечо одной из своих спасительниц. Видео опубликовали в тикток-аккаунте «Огонь Сочи».

Как отмечает «Комсомольская правда», этот лебедь сам вышел к волонтерам из воды с пятнами мазута на теле. Птицу отмыли и оказали ей необходимую помощь.

Трогательная сцена случилась, когда лебедя приготовились отпускать в привычную ему среду обитания. «Он обнял меня! Вы видите?!» — говорит на видео волонтерка, вытирая слезы.

Видео: @ogonsochi