Лебедь обнял волонтера, спасшего его из мазута

В Анапе лебедь, которого отмыли от мазута волонтеры, на прощание положил голову на плечо одной из своих спасительниц. Видео опубликовали в тикток-аккаунте «Огонь Сочи».
Как отмечает «Комсомольская правда», этот лебедь сам вышел к волонтерам из воды с пятнами мазута на теле. Птицу отмыли и оказали ей необходимую помощь.
Трогательная сцена случилась, когда лебедя приготовились отпускать в привычную ему среду обитания. «Он обнял меня! Вы видите?!» — говорит на видео волонтерка, вытирая слезы.
Птицы, как и другие животные, стали главными пострадавшими от разлива мазута в акватории Черного моря. По данным оперативного штаба Краснодарского края, с момента ЧС в Анапе и Темрюкском районе обнаружили около 5800 пернатых, загрязненных нефтепродуктами. Волонтеры передают их в центры, где птиц отмывают и лечат. Только с 6 по 14 января в районе села Большой Утриш было спасено более 100 птиц.