В Великобритании ресторан продает пиццу с ананасами за 100 фунтов стерлингов, чтобы ее не покупали

В английском городе Норидж пиццерия Lupa установила заоблачную цену на гавайскую пиццу, чтобы никто ее не покупал. Об этом сообщает The Guardian.

«Да, за 100 фунтов вы можете получить ее. И шампанское закажите!» — говорится в описании меню. Владелец и сотрудники ресторана ненавидят пиццу с ананасами.

Совладелец Фрэнсис Вульф сказал: «Я терпеть не могу ананас в пицце», а шеф-повар Куин Джаноран добавил: «Я люблю пина-коладу, но ананас в пицце? Никогда. Я бы лучше положил туда чёртову клубнику, чем эту тропическую заразу».

В 2017 году компания YouGov провела опрос о гавайской пицце. Он показал, что 53% нравится ананас на пицце, а 41% британцев против такого сочетания.

Изобретение гавайской пиццы приписывают Сэму Панопулосу, который эмигрировал из Греции в Канаду в 1954 году в возрасте 20 лет и вместе со своими двумя братьями управлял несколькими ресторанами в Онтарио.