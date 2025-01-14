Роберт Де Ниро против Роберта Де Ниро в трейлере «Мудрых парней»

Киностудия Warner Bros. Pictures представила трейлер «Мудрых парней». Криминальная драма с двумя ролями Роберта Де Ниро выйдет в мировой прокат 14 марта.

Картина основана на истории реального конфликта Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло, лидеров нью-йоркского мафиозного клана Лучано в 1950-х годах. Семья борется за существование под нарастающим напором американского правительства, а идеологическая склока влиятельных гангстеров приводит к покушению на жизнь Костелло.

Кроме заслуженного актера в картине участвуют Космо Джарвис («Сегун»), Дебра Мессинг («Жених напрокат») и Кэтрин Нардуччи («Ирландец»).

Режиссером выступил постановщик «Человека дождя» Барри Левинсон, а историю адаптировал сценарист «Славных парней» и «Казино» Николас Пиледжи.