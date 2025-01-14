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Алекс Эссо из «Доктора Сна» сыграет в хорроре «Лавина»

Сегодня в 16:59

Алекс Эссо, известная по «Экзорцисту Ватикана» и «Доктору Сну», сыграет в фильме ужасов «Лавина» от режиссера Джонни Коффина, пишет Deadline.

Актриса появится в картине вместе с Лу Тейлором Пуччи («Дурная привычка», «Зловещие мертвецы. Черная книга»). Съемки ленты начнутся в этом месяце.

Фильм, который называют психологическим хоррором, рассказывает о двух бывших влюбленных, которых заставила быть вместе лавина, отрезавшая их от мира.

«Когда груз их общей истории начинает разрушать тонкую оболочку цивилизованности, в темных уголках их убежища появляются странные призраки. Реальность и паранойя сливаются воедино, а похороненные секреты пробиваются на поверхность, заставляя их задуматься, где же кроется истинная опасность — за пределами хижины или внутри нее», — гласит описание.

Картина станет дебютом Коффина в полнометражном кино. Ранее он работал ассистентом режиссера монтажа в фильме Дестина Дэниела Креттона «Короткий срок 12» и снял несколько короткометражных фильмов. Премьера его короткометражки «Девушка-лебедь» в 2016 году состоялась на фестивале Дэвида Линча Festival of Disruption, фильм был отмечен студенческой премией Академии.

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