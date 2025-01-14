Любовь зумеров к мягким игрушкам может вытащить индустрию из кризиса

Зумеры и миллениалы сохранили любовь к плюшевым игрушкам, выйдя из детского возраста. Это оживляет индустрию игрушек, которая в последние годы переживает трудный период, сообщает Business Insider.

По данным исследовательской компании Circana, в первой половине 2024 года продажи игрушек в странах G12 снизились на 1%. Падение было не таким сильным как в 2023 году, когда рынок сократился на 8%. Это положительное изменение Circana объясняет покупками, которые сделали для себя взрослые.

За последние три месяца 2024-го совершеннолетние из стран G12 купили мягких игрушек на 1,5 млрд долларов США. Это превысило объем продаж для детей от 3 до 5 лет и сделало взрослых самой важной возрастной группой в отрасли.

Аналитики отмечают, что плюшевые игрушки «сейчас в моде». Согласно недавнему отчету Mintel, на мягкие игрушки и конструкторы приходится более трети всего рынка игр в США и их продажи растут. По данным исследовательской фирмы, 52% всех покупок игр в прошлом году были сделаны взрослыми для себя.

Консалтинговая компания Grand View Research прогнозирует, что рынок мягких игрушек будет расти на 8,2% в год до 2030 года.

Представительница Circana Мелисса Саймонс считает, что взрослые покупают игрушки ради положительного эффекта на психическое здоровье. «Они вызывают ностальгию и отвлекают от глобальных потрясений», ― указывает аналитик.

Business Insider приводит еще одну версию популярности игрушек у молодежи: представители поколений Z и Y медленно взрослеют, отчасти потому что позже достигают ключевых моментов в жизни, таких как получение работы, переезд от родителей и покупка недвижимости. Для них коллекционирование плюшевых игрушек — это всего лишь способ справиться с трудностями, предполагает издание.

Старший аналитик Mintel Брайан Бенвэй считает, что увлечение мягкими игрушками становится все более приемлемым среди взрослых, поскольку сообщества в соцсетях стали свободнее делиться своими интересами.

«Многие люди придерживаются такого подхода: ну мне все равно, считают ли это глупостью другие, это приносит мне немного счастья, немного радости, поэтому я продолжу это делать, ― поясняет эксперт. ― Леди Гага опубликовала в инстаграме* фотографию своей кровати, покрытой игрушками Squishmallows. Так что если Леди Гаге можно это сделать, то можно любому».

© @ladygaga