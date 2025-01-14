В Казахстане ограничили срок действия банковских карт для нерезидентов

В Казахстане срок действия банковских карт для нерезидентов ограничили одним годом. Изменения в законодательство внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Новые правила не будут распространяться на уже выпущенные карты. Они также не затронут предпринимателей, дипломатов и инвесторов.
В стране также сократили количество карт, которые может оформить один клиент. В заявлении Агентства говорится, что такие меры были приняты для минимизации использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
После отключения России от мировых банковских систем Казахстан стал одной из самых популярных стран для «банковского туризма». С 2022 по 2024 год почти 695 тыс. россиян, имеющих ИИН, могли получить карты местных банков, сообщает телеграм-канал MarketOverview со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.