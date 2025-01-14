Вышел трейлер аниме по «Ведьмаку» с подзаголовком «Сирены глубин»

Netflix опубликовал первый трейлер аниме по «Ведьмаку» с подзаголовком «Сирены глубин». Премьера запланирована на 11 февраля.

В основу фильма лег рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности». Действие происходит между пятым и шестым эпизодами первого сезона сериала «Ведьмак».

По сюжету Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений в приморской деревне. В результате он оказывается втянутым во многовековой конфликт между людьми и сиренами.

Озвучивать главного героя будет Даг Кокл, подаривший Геральту голос в англоязычных играх «Ведьмак» от CD Projekt RED. За анимацию отвечает студия Mir («Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник» от Netflix).