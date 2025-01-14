Робби Уильямс вспомнил свой самый неловкий момент на сцене

Робби Уильямс рассказал в эфире программы «Watch What Happens Live» с Энди Коэном об одном из самых неловких моментов на сцене.

По словам музыканта, во время одного из шоу он стал насмехаться над фанатами, потому что они не вставали с мест. «Я ругал их, а вся аудитория показывала на них и освистывала, а потом била ногами и говорила: „Вон! Вон! Вон!“»

«А потом я посмотрел в сторону сцены, и там был мой менеджер, который стал взмахивать руками, показывая инвалидное кресло», — добавил Уильямс.

Несмотря на неприятную ситуацию, Уильямс сказал, что ему удалось быстро завести толпу во время выступления: «Выйти из этого положения можно только с помощью баллады, и я исполнил „Angels“».