Робби Уильямс вспомнил свой самый неловкий момент на сцене

Робби Уильямс рассказал в эфире программы «Watch What Happens Live» с Энди Коэном об одном из самых неловких моментов на сцене.
По словам музыканта, во время одного из шоу он стал насмехаться над фанатами, потому что они не вставали с мест. «Я ругал их, а вся аудитория показывала на них и освистывала, а потом била ногами и говорила: „Вон! Вон! Вон!“»
«А потом я посмотрел в сторону сцены, и там был мой менеджер, который стал взмахивать руками, показывая инвалидное кресло», — добавил Уильямс.
Несмотря на неприятную ситуацию, Уильямс сказал, что ему удалось быстро завести толпу во время выступления: «Выйти из этого положения можно только с помощью баллады, и я исполнил „Angels“».
В августе 2023 года Уильямс рассказал в соцсетях об еще одном неловком моменте на сцене: во время выступления со своей группой Take That у музыканта произошла непроизвольная дефекация из‑за отравления.