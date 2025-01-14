Первое издание «Гарри Поттера» спасли из кучи мусора. Теперь его продадут за 40 тыс. фунтов

В Великобритании первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в последний момент избежало участи отправиться на свалку. Теперь владельцы смогут получить за него около 40 тыс. фунтов стерлингов на аукционе, сообщает Би-би-си.

Редкое издание нашел управляющий аукционным домом NLB Дэниел Пирс среди вещей умершего мужчины из города Бриксхем. Книга лежала наверху стопки вещей, предназначенных для выбрасывания.

«Это наша самая большая находка. Семья в восторге, они совсем этого не ожидали… для них это будут важные деньги, а книга лежала на полке 20 лет», ― поделился Пирс.

По его словам, найденный экземпляр в отличном состоянии, хотя обычно такие книги продаются потрепанными или с поврежденными корешками. Хорошая сохранность объясняется тем, что долгое время книга хранилась в библиотеке. Первый тираж «Гарри Поттера и философского камня» составил 500 экземпляров, из которых 200 направили в магазины, а еще 300 ― в публичные библиотеки.

На первой странице книги написано карандашом «2 фунта стерлингов» ― именно за такую цену ее продали из библиотеки. Один из признаков, что это именно первое издание, ― неправильное написание «Philosophy’s» на оборотной стороне книги, в котором отсутствует буква «o».