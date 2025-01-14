Вышел первый взгляд на экранизацию Until Dawn. В нем Дэвид Ф. Сэндберг раскрыл подробности ленты

Sony опубликовала первый взгляд на экранизацию хоррор-видеоигры Until Dawn («Дожить до рассвета»). Премьера фильма состоится 25 апреля.

В видео сценарист Гари Доберман и режиссер Дэвид Ф. Сэндберг («Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «Шазам») подробнее рассказали о предстоящей ленте. Они подтвердили, что экранизация не будет повторять сюжет из игры.

«Дожить до рассвета» расскажет о группе молодых людей, которых преследует таинственный убийца и заставляет переживать этот день снова и снова. Сэндберг отметил, что фильм снят в том же стиле и атмосфере, что и игра, но он «расширяет вселенную» оригинала.

«Спустя год после таинственного исчезновения ее сестры Мелани, Кловер и ее друзья отправляются в отдаленную долину, где она пропала, в поисках ответов. Исследуя заброшенный центр для посетителей, они обнаруживают, что их преследует убийца в маске и убивает их одного за другим… только для того, чтобы, проснувшись, они снова оказались в начале того же вечера.

Запертые в долине, они вынуждены снова и снова переживать этот кошмар — только каждый раз угроза убийцы другая, и каждый раз более страшная, чем предыдущий. Надежда угасает, и вскоре группа понимает, что у них осталось ограниченное количество смертей, и единственный способ спастись — дожить до рассвета», — гласит синопсис.

Until Dawn — это интерактивная видеоигра в жанре хоррора, которая насчитывает больше 200 различных вариаций финала. По сюжету восемь друзей едут в загородный домик, где ровно год назад умерли две их подруги.

Сначала все идет своим чередом. Однако позже с друзьями начинают происходить странные и ужасные события: на них открывает охоту маньяк. Позже оказывается, что друзей также преследует и неизвестное загадочное существо. Главной их целью становится дожить до рассвета.

В создании анимации персонажей и озвучивании игры Until Dawn принимали участие Рами Малек, Хейден Панеттьери, Меган Джетт Мартин, Бретт Далтон, Джордан Фишер, Николь Брайдон Блум и Петер Стормаре.