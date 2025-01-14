«Яндекс» тестирует рекламу в ответах ИИ-сервиса «Нейро»

«Яндекс» добавил рекламу в выдачу генеративного сервиса «Нейро». Пока ответы с ней показывают в тестовом режиме. Об этом пишет VC.ru.

Появление рекламных ссылок в ответах сервиса с искусственным интеллектом заметил телеграм-канал «Логи внутренних диалогов». По результату запроса автора приложение выдало не только релевантную информацию, но и несколько объявлений с рекламными пометками.

В пресс-службе «Яндекса» журналистам подтвердили нововведение и сказали, что постоянно проводят тесты. На скриншот попал один из таких пробных форматов рекламных сообщений. Их демонстрируют «небольшому проценту аудитории, чтобы оценить их эффективность и проверить гипотезы».

В компании добавили, что изучают «разные варианты» развития ответов от «Нейро» в поиске, чтобы «сохранить их бесплатными для пользователей». Если рекламу в сервисе запустят и «Яндекс» начнет предлагать там рекламные места, компания сообщит об этом дополнительно, говорится в ответе.