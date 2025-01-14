Кэмерон Диас возвращается в кино в трейлере боевика «Снова в деле»

Netflix представил финальный трейлер фильма «Снова в деле» с Кэмерон Диаз и Джейми Фоксом. Премьера состоится 17 января.
Картина рассказывает о супружеской паре Эмили и Мэтте, которые оставили карьеру шпионов ЦРУ, чтобы создать семью. Однажды их прикрытие раскрывается, и им ничего не остается, как вернуться в мир шпионажа.
Фильм знаменует возвращение Диас к актерской карьере спустя более 10 лет после ее последней роли в ремейке «Энни» 2014 года.
Также в ленте снялись Кайл Чандлер, Эндрю Скотт, Джейми Деметриу, МакКенна Робертс, Райлан Джексон и Гленн Клоуз.
Режиссером выступил Сет Гордон («Поймай толстуху, если сможешь», «Спасатели Малибу»). Сценарий написал Брендан О’Брайен, а продюсерами выступили Дженно Топпинг, Питер Чернин и Шарла Самптер Бриджетт.