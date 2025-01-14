В работе рунета произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы при загрузке некоторых сайтов и почтовых сервисов наблюдаются почти у всех операторов, включая «Ростелеком», «Дом.ру», «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Теле2».

Пользователи жалуются, что не работает практически все. В частности, сервисы Google, Steam, Discord, Twitch и «Яндекс». Не хочет открываться даже сайт мониторинга сбоев в рунете.

Mash со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора пишет, что в ведомстве не знают причин падения интернета. «Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», ― цитирует телеграм-канал заявление РКН.

В пресс-службе «Билайна» сказали РБК, что их сеть работает штатно. «Возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам», — отметили в компании. Аналогичные комментарии дали представители «Ростелекома» и T2.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев заявил в разговоре с RT следующее: «Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части».